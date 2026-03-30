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Entité sioniste : La Knesset approuve en 2e et 3e lecture la loi autorisant l’exécution des prisonniers palestiniens par une majorité de 62 voix pour et 48 contre.
30-03-2026 21:00 PM
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