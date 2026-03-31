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    Média de guerre de la Résistance islamique diffuse les images de l’opération aux drones kamikazes du 21 mars sur la base Zi ’iv de l’armée ennemie dans la ville occupée de Haïfa. (Voir sur Telegram)

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