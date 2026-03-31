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    La Résistance islamique revendique vers 20 :00 le tir d’un drone spécial en direction de la base « Filon » au sud de Rosh Pina.

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      40 opérations de la résistance. À Aïnata « l’une des plus féroces tentatives d’avancée ennemies ». Des pertes humaines et matérielles lourdes

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