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    L’ancien ministre grec de la Défense, Costas Isiskos : 72 % de notre population rejette la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

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      Offensive éclair de la force navale du CGRI: Navires et sites israélo-US ciblés dans les eaux du Golfe. De nouveaux missiles tombent à Tel-Aviv, Bnei Brak et Petah Tikva

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      Des essaims de drones d’attaque et des missiles balistiques ciblent actuellement des installations américaines aux Émirats

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      Financial Times : Le courtier de Hegseth a tenté d’investir dans des entreprises de défense avant la guerre contre l’Iran.

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