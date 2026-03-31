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    Ma’ariv: Le Hezbollah a attiré une unité de reconnaissance de la brigade Nahal dans une embuscade près de Beit Lif. L’attaque, totalement imprévue, a coûté la vie à 4 soldats, dont le commandant de l’unité, et a fait 6 blessés.

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