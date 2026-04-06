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    Agression israélienne contre le Liban : raid israélien sur le quartier Mcharrafiyeh dans la banlieue sud de Beyrouth.

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