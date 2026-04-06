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Agression israélienne contre le Liban : Une femme martyre, son époux et ses deux enfants blessés dans un raid visant une voiture sur la route menant de Kafar Joz à Kfour. (Correspondant d’al-Manar)
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