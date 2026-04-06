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    Résistance islamique : Nos combattants ont ciblé un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à la porte de Fatima, à la frontière libano-palestinienne, avec une salve de roquettes

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