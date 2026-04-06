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Téhéran rejette une proposition (notamment portée par une médiation pakistanaise) visant à rouvrir le détroit d’Ormuz en échange d’un cessez-le-feu temporaire.
06-04-2026 12:59 PM
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