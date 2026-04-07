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    Liban : Israël exige la révocation du commandant de l’armée libanaise Rudolph Haykal comme condition de la cessation de l’agression (Média libanais)

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      La chaîne israélienne Channel 14, citant un responsable israélien : « Aujourd’hui, nous attaquerons l’infrastructure ferroviaire en Iran. »

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      Résistance islamique : Nous avons ciblé deux hélicoptères israéliens hostiles dans l’espace aérien de la localité d’Al-Bayada avec des missiles sol-air et les avons forcés à battre en retraite.

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      En raison de son opposition à la guerre contre l’Iran, la popularité du Parti socialiste au pouvoir en Espagne est en hausse.

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