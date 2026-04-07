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Agression israélienne contre le Liban : 3 martyrs et un blessé dans un raid ennemi israélien sur la localité de Sohmor dans la Békaa occidentale.
07-04-2026 10:50 AM
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La chaîne israélienne Channel 14, citant un responsable israélien : « Aujourd’hui, nous attaquerons l’infrastructure ferroviaire en Iran. »
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Résistance islamique : Nous avons ciblé deux hélicoptères israéliens hostiles dans l’espace aérien de la localité d’Al-Bayada avec des missiles sol-air et les avons forcés à battre en retraite.
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En raison de son opposition à la guerre contre l’Iran, la popularité du Parti socialiste au pouvoir en Espagne est en hausse.
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