mardi, 07/04/2026   
   Beyrouth 14:52
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Déclenchement des sirènes d’alerte dans la région du Gosh Dan

      En Lien

      Le CGRI annonce l’élargissement du cercle des cibles qui seront visées par les tirs dans la région et indique que les opérations pourraient dépasser les frontières de l’Asie de l’Ouest

      Le CGRI annonce l’élargissement du cercle des cibles qui seront visées par les tirs dans la région et indique que les opérations pourraient dépasser les frontières de l’Asie de l’Ouest

      Le CGRI aux pays voisins : La retenue est terminée. Nous ciblerons les infrastructures appartenant aux USA et à leurs partenaires d’une manière qui les priveront du pétrole et du gaz pendant des années

      Le CGRI aux pays voisins : La retenue est terminée. Nous ciblerons les infrastructures appartenant aux USA et à leurs partenaires d’une manière qui les priveront du pétrole et du gaz pendant des années

      CGRI : Les USA incapables d’évaluer l’importance des actifs qui seront à la portée de nos combattants s’ils attaquent nos infrastructures

      CGRI : Les USA incapables d’évaluer l’importance des actifs qui seront à la portée de nos combattants s’ils attaquent nos infrastructures