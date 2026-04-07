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Le CGRI annonce l’élargissement du cercle des cibles qui seront visées par les tirs dans la région et indique que les opérations pourraient dépasser les frontières de l’Asie de l’Ouest
07-04-2026 14:12 PM
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