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    Une haut-responsable israélien à l’Autorité de radiodiffusion israélienne: nous avons été surpris par la décision de Trump. Nous avons reçu les récents évènements au dernier moment après que les choses ont été finalisées ».

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      En vidéo | Séquences des tirs de missiles de la Résistance islamique contre la base israélienne de Nesher, au sud-est de Haïfa.

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      Liban : 8 martyrs et 22 blessés dans une agression israélienne contre Saïda

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      Liban: La Résistance impose les règles de l’engagement au sol ; l’érosion de la manœuvre israélienne sous les coups de la « défense active »

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