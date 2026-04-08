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    Agression israélienne au drone contre un pick-up sur la route Hasbaya-Rashaya, entraînant le martyre de deux personnes

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      50 avions de guerre israéliens ont largué plus de 160 bombes contre Beyrouth et sa banlieue, le Sud et la Békaa

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      Liban: Des dizaines d’agressions aériennes israéliennes contre Beyrouth et sa banlieue, le Sud et la Békaa

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      L’ennemi sioniste mène des dizaines d’agressions contre de nombreuses régions libanaises, des centaines de martyrs et de blessés

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