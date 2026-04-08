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    Iran : Le président iranien a déclaré au Premier ministre pakistanais que le cessez-le-feu au Liban était une condition préalable à l’accord en dix points avec les États-Unis. (Reuters)

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      Iran : Selon des informations, l’ennemi a violé le cessez-le-feu aujourd’hui et a lancé une attaque contre des zones de la banlieue de Téhéran. (Mehr news)

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      L’armée ennemie israélienne annonce la mort de l’un de ses soldats au sud du Liban

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      Ministère libanais de la Santé : Les raids ennemis sur la capitale et ses environs ont fait 112 martyrs et 837 blessés, selon un bilan actualisé mais non définitif.

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