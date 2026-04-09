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Les portes de la mosquée Al-Aqsa rouvrent aux fidèles après 40 jours de fermeture imposée par l’occupation sioniste
09-04-2026 05:27 AM
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