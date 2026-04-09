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    Wall Street Journal, citant des responsables : Trump a été informé des risques pouvant mener à l’effondrement du cessez-le-feu avec l’Iran.

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