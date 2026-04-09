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    Ministère chinois des Affaires étrangères : La souveraineté et la sécurité du Liban ne doivent pas être violées, et la sécurité des vies et des biens des civils doit être garantie

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      Ministre libanais de la Santé, Rakan Nassereddine : Le bilan préliminaire des martyrs des massacres israéliens de mercredi s’élève à 203 martyrs et plus de 1 000 blessés.

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      Résistance islamique au Liban: une force israélienne positionnée à l’intérieur d’une maison dans le projet Al-Taybeh a été frappée avec succès avec un drone d’attaque

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      Les combattants de la Résistance islamique ont visé un véhicule Nemera dans la localité d’Al-Taybeh avec un missile guidé, atteignant directement la cible

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