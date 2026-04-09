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    Les combattants de la Résistance islamique ont visé un véhicule Nemera dans la localité d’Al-Taybeh avec un missile guidé, atteignant directement la cible

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