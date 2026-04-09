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    Guerre au Moyen Orient: les frappes d’Israël au Liban menacent le cessez-le-feu, s’inquiète Kaja Kallas la cheffe de la diplomatie de l’UE

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      La Résistance islamique cible les colonies de Metulla, Avivim et Shomera avec des barrages de roquettes.

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      Médias israéliens : 25 roquettes ont été lancées depuis le Liban vers Kiryat Shmona au cours des deux dernières heures.

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