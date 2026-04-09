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La Résistance islamique cible les colonies de Metulla, Avivim et Shomera avec des barrages de roquettes.
09-04-2026 14:38 PM
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