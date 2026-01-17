Trump considère le Groenland comme « une zone d’influence stratégique », selon un géopolitologue palestinien

Le Groenland est la clé du bassin arctique, ce qui explique les vues de Washington sur l’île, a déclaré à Sputnik Hussein ad-Dik:

« L’usage de nouvelles routes de transit -telles que la Route maritime du Nord- susceptibles de réorienter les flux logistiques mondiaux, pourrait faire du Groenland une plaque tournante sur la route entre l’Asie et l’Europe ».

Selon lui, les États-Unis ont aussi pris conscience du potentiel inexploité du Groenland et de ses gisements en: or, terres rares, pétrole et gaz.

A noter, le Groenland est une zone d’influence stratégique en raison de sa localisation géographique (entre l’Atlantique Nord, l’Amérique du Nord et la Russie), des nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique, et de ses ressources minérales (terres rares, etc.) cruciales pour les technologies modernes, attirant l’intérêt des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie dans un contexte de compétition géopolitique accru.

Ainsi, les États-Unis y maintiennent une présence militaire (base de Thulé) pour la surveillance de l’Arctique.

L’île est un point de surveillance stratégique face à la Russie et la Chine, qui renforcent leur présence dans l’Arctique.

