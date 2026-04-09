jeudi, 09/04/2026   
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    Le Premier ministre libanais Nawaf Salam demande au Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif de confirmer que la trêve entre les USA et l’Iran inclut le Liban.

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      Le représentant du Pakistan au Conseil de sécurité : Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de la confusion concernant l’inclusion du Liban dans l’accord, car cela faisait clairement partie de la déclaration.

      Le représentant du Pakistan au Conseil de sécurité : Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de la confusion concernant l’inclusion du Liban dans l’accord, car cela faisait clairement partie de la déclaration.

      Netanyahu : Nous saluons l’appel au désarmement lancé aujourd’hui à Beyrouth par le Premier ministre libanais.

      Netanyahu : Nous saluons l’appel au désarmement lancé aujourd’hui à Beyrouth par le Premier ministre libanais.

      Netanyahu : J’ai accepté d’entamer des négociations directes avec le Liban. Ces négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et la normalisation des relations entre Israël et le Liban.

      Netanyahu : J’ai accepté d’entamer des négociations directes avec le Liban. Ces négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et la normalisation des relations entre Israël et le Liban.