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    La Résistance islamique assure avoir frappé de plein fouet un char Merkava sur le route al-Taybeh-Deir Siriyane à l’aide d’un drone kamikaze.

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      Une source proche de la présidence libanaise : l’option officielle du Liban est la négociation, mais la première condition est un cessez-le-feu.

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      Le représentant du Pakistan au Conseil de sécurité : Je ne comprends pas pourquoi il y a eu de la confusion concernant l’inclusion du Liban dans l’accord, car cela faisait clairement partie de la déclaration.

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      Netanyahu : Nous saluons l’appel au désarmement lancé aujourd’hui à Beyrouth par le Premier ministre libanais.

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