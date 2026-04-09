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Un haut responsable libanais à Reuters : Le Liban appelle à un cessez-le-feu temporaire pour permettre des négociations avec Israël. Nous demandons à Washington de se porter garant de tout accord avec Israël.
09-04-2026 19:15 PM
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Sayyed Mojtaba Khamenei : l’Iran considère tous les fronts de la résistance comme une seule entité.
20:57
Sayyed Mojtaba Khamenei : Pendant 40 jours et 40 nuits, les fils du grand Khomeiny et du bien-aimé Khamenei, ainsi que les fidèles de l’islam, ont été présents sur les places publiques, dans les rues et dans les tranchées.
20:56
Le Guide suprême de la RII, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, s’adresse au peuple iranien à l’occasion du 40e jour de deuil national pour le martyre de l’imam Sayyed Ali Khamenei : Jusqu’à présent, dans la Troisième Défense sacrée, on peut affirmer avec certitude que vous, le peuple, avez été les véritables vainqueurs sur le champ de bataille.
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