jeudi, 09/04/2026   
   Beyrouth 22:50
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    L’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei : Que personne ne s’imagine qu’annoncer des négociations avec l’ennemi signifie se dispenser de la présence de nos troupes sur les places publiques.

      En Lien

      Des missiles et des drones ciblent des endroits précis au Koweït ; des explosions ont été entendues.

      Des missiles et des drones ciblent des endroits précis au Koweït ; des explosions ont été entendues.

      Iran: La défense aérienne iranienne intercepte des objets hostiles dans l’espace aérien de Téhéran

      Iran: La défense aérienne iranienne intercepte des objets hostiles dans l’espace aérien de Téhéran

      Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif : Je prie Dieu de punir sévèrement ceux qui ont établi cet État maléfique sur la terre bien-aimée de Palestine.

      Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif : Je prie Dieu de punir sévèrement ceux qui ont établi cet État maléfique sur la terre bien-aimée de Palestine.