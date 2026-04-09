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    Le ministre pakistanais de la Défense : Des civils innocents sont tués par Israël, d’abord à Gaza, puis en Iran et au Liban, et le bain de sang se poursuit sans relâche.

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      Des missiles et des drones ciblent des endroits précis au Koweït ; des explosions ont été entendues.

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      Iran: La défense aérienne iranienne intercepte des objets hostiles dans l’espace aérien de Téhéran

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      Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif : Je prie Dieu de punir sévèrement ceux qui ont établi cet État maléfique sur la terre bien-aimée de Palestine.

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