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Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif : Je prie Dieu de punir sévèrement ceux qui ont établi cet État maléfique sur la terre bien-aimée de Palestine.
09-04-2026 22:04 PM
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