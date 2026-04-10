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    Résistance islamique : un rassemblement de soldats ennemis dans la colonie de Shlomi ciblé par une salve de roquettes et un essaim de drones d’assaut

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      Sayed Khamenei : Nous ne renonçons pas à nos droits légitimes et nous considérons le Front de la Résistance de manière unifiée

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      Résistance islamique : un rassemblement de soldats ennemis dans la colonie de Shlomi ciblé par une salve de roquettes et un essaim de drones d’assaut

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      Résistance islamique : les positions d’artillerie de l’ennemi au nord de la colonie de Goren ciblées par une volée de roquettes et de drones d’attaque.

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