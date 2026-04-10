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    Yedioth Ahronoth: Déplacement de population à Kiryat Shmona et dans certaines colonies en raison du pilonnage continu du Hezbollah

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      Résistance Islamique : Nos combattants ont ciblé la colonie de Kiryat Shmona par une salve de roquettes

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      Ministère israélien de la Santé : 7 993 blessés parmi les colons durant la guerre contre l’Iran et le Liban

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