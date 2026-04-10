vendredi, 10/04/2026   
   Beyrouth 12:24
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    La Résistance islamique cible les colonies de Metulla, Misgav Am et Dovev ainsi que le site de Ghajar par une salve de roquettes.

      En Lien

      Message du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce vendredi à 15 :00 (Heure de Beyrouth)

      Message du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce vendredi à 15 :00 (Heure de Beyrouth)

      Ministre libanais des Affaires étrangères : Nous comptons sur le soutien des pays amis pour mettre fin à l’escalade israélienne, soutenir la souveraineté de l’État et garantir l’exclusivité des armes entre les mains de l’État.

      Ministre libanais des Affaires étrangères : Nous comptons sur le soutien des pays amis pour mettre fin à l’escalade israélienne, soutenir la souveraineté de l’État et garantir l’exclusivité des armes entre les mains de l’État.

      Pas de délégation iranienne à Islamabad

      Pas de délégation iranienne à Islamabad