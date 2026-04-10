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La Résistance islamique cible les colonies de Metulla, Misgav Am et Dovev ainsi que le site de Ghajar par une salve de roquettes.
10-04-2026 11:00 AM
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Message du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce vendredi à 15 :00 (Heure de Beyrouth)
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Ministre libanais des Affaires étrangères : Nous comptons sur le soutien des pays amis pour mettre fin à l’escalade israélienne, soutenir la souveraineté de l’État et garantir l’exclusivité des armes entre les mains de l’État.
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