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    Les combattants de la Résistance islamique ont visé un char Merkava au sud-est du camp de détention de Khiam par un drone d’assaut, enregistrant un impact direct

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      Message du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce vendredi à 15 :00 (Heure de Beyrouth)

      Message du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce vendredi à 15 :00 (Heure de Beyrouth)

      Ministre libanais des Affaires étrangères : Nous comptons sur le soutien des pays amis pour mettre fin à l’escalade israélienne, soutenir la souveraineté de l’État et garantir l’exclusivité des armes entre les mains de l’État.

      Ministre libanais des Affaires étrangères : Nous comptons sur le soutien des pays amis pour mettre fin à l’escalade israélienne, soutenir la souveraineté de l’État et garantir l’exclusivité des armes entre les mains de l’État.

      Pas de délégation iranienne à Islamabad

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