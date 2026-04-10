vendredi, 10/04/2026   
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    Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, dans « un message aux Libanais courageux et dévoués » : J’offre mes condoléances à notre peuple patient et courageux à travers le Liban à la suite du martyre des justes.

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      Cheikh Qassem : Pas de concessions gratuites. La résistance se poursuivra jusqu’au dernier souffle

      Cheikh Qassem : Pas de concessions gratuites. La résistance se poursuivra jusqu’au dernier souffle

      Cheikh Qassem : L’ennemi a commis des crimes sanguinaires mercredi à Beyrouth, dans sa banlieue, dans le Sud, dans la vallée de la Bekaa, au Mont-Liban et partout ailleurs, prenant pour cible des civils dans les quartiers.

      Cheikh Qassem : L’ennemi a commis des crimes sanguinaires mercredi à Beyrouth, dans sa banlieue, dans le Sud, dans la vallée de la Bekaa, au Mont-Liban et partout ailleurs, prenant pour cible des civils dans les quartiers.

      Cheikh Qassem : Mobiliser 100 000 soldats israéliens n’aidera pas l’ennemi dans son invasion ; bien au contraire, ils ne seront plus que des cadavres et des lambeaux.

      Cheikh Qassem : Mobiliser 100 000 soldats israéliens n’aidera pas l’ennemi dans son invasion ; bien au contraire, ils ne seront plus que des cadavres et des lambeaux.