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Cheikh Qassem : L’ennemi israélien s’est avéré incapable sur le champ de bataille d’affronter les braves héros de la résistance et n’a pu mener à bien l’invasion terrestre comme il l’avait déclaré à maintes reprises
10-04-2026 15:18 PM
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