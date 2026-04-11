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    Présidence libanaise : mardi prochain est la date du début des négociations entre le Liban et « Israël » sous le parrainage des USA.

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      Le ministère libanais de la Santé a annoncé que le bilan des attaques israéliennes de mercredi dernier s’élève à 357 martyrs et 1.223 blessés, portant le bilan depuis le 2 mars à 1 953 martyrs et 6.303 blessés.

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