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    La Résistance islamique revendique des tirs de salve de roquettes sur des infrastructures militaires ennemies dans la ville occupée de Safed en riposte aux attaques meurtrières sur la ville de Nabatiyeh au sud du Liban.

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