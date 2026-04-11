« Sortez de vos gites espèce de lâches », message des résistants aux soldats ennemis. « La résistance reprend l’initiative » 140 opérations en 2 jours.

Média de guerre de la Résistance islamique a publié vendredi un clip vidéo provocateur à l’adresse des soldats ennemis israéliens les sommant de sortir de leurs gites. Ses opérations ont connu une importante hausse ces deux derniers jours au cours desquelles elle en a revendiqué 140, la majeure partie contre des sites dans les territoires palestiniens occupés.

Intitulé « Sortez de vos gites espèce de lâches », le clip montre surtout les images des chars Merkava et de véhicules militaires frappés à l’aide de drones kamikazes durant l’opération Al-‘Asf al-Ma’koul (Paille Rongée) lancée depuis le 2 mars.

Vendredi, Média de guerre a publié 70 communiqués militaires sur le cours de opérations au sud-Liban contre les tentatives d’invasion israéliennes durant les dernières 24 heures. Il précise que ces opérations s’inscrivent dans « la défense du Liban et de son peuple, et une riposte à la violation de l’ennemi de l’accord de cessez-le-feu et ses agressions continues contre les villages du sud »

Son infographie précise que la majeure partie de opérations, 47, ont frappé dans les territoires palestiniens occupés sur une profondeur de 150 km : dont 4 bases, 4 casernes militaires, ainsi que 3 positions frontalières et 36 colonies et villes israéliennes, dont Kiryat Shmona, Nahariyya, la ville de Safed…

Les images d’une maison en feu dans la colonie de Kiryat Shmona

Les images de destructions dans la colonie de Nahariyya

Images des destructions à Safed

L’armée ennemie israélienne a indiqué que des dizaines de roquettes ont été tirées depuis le Liban vendredi visant la base Sharaga et ses forces à Bint Jbeil.

« Ces tirs confirment que les capacités militaires de la résistance en roquettes, missiles et drones n’ont pas été affectées », estime l’analyste Talal Nahlé sur sa page Telegram. « Ce qui illustre qu’Israël est toujours incapable de protéger ses colonies ».

L’infographie de Média de guerre précise aussi que les 23 opérations en territoire libanais ont repoussé les tentatives de progression de l’armée ennemie. Un char Merkava et un hummer ont été frappés. 54 salves de roquettes et 15 drones kamikazes ont été utilisés durant ces opérations.

Bint Jbeil : du repli à l’initiative

Les observateurs rapportent que les combats font toujours rage autour de la localité de Bint Jbeil que les forces ennemies tentent d’investir depuis deux axes pour la couper en deux, tandis que la résistance bombarde ses troupes.

Ces observateurs constatent que ces dernières tentent de prendre la place du Triangle de la libération où le Martyr suprême sayyed Hassan Nasrallah avait prononcé son discours de la victoire en l’an 2000, décrivant Israël comme étant plus fragile que la toile d’araignées.

Selon l’expert militaire de la chaine qatarie Al Jazeera, le général de brigade Hassan Jouni, les mouvements israéliens, notamment aux alentours de Bint Jbeil, reflètent une application concrète d’un plan visant à approfondir la zone tampon par des tentatives de contournement progressives plutôt que par une confrontation directe.

Jouni estime que Bint Jbeil représente un centre de gravité stratégique et moral, et que son contrôle confère à Israël un avantage lors des négociations, compte tenu de sa position de plaque tournante de la communication entre plusieurs axes de combat et de son impact symbolique sur l’équilibre moral des deux camps.

Après un déclin relatif des opérations pendant la période de l’annonce de la trêve entre l’Iran et les Etats-Unis, Jouni constate une hausse de l’escalade de la part du Hezbollah « une tendance corroborée par des indicateurs relatifs à la diversité des armes utilisées, allant des missiles à courte et moyenne portée aux drones d’attaque, reflétant une flexibilité opérationnelle et une capacité d’adaptation à l’évolution des combats malgré l’intensité des frappes israéliennes ».

« Selon l’interprétation militaire, ce changement reflète la transition du parti d’une phase d’anticipation ou de repli temporaire à une phase d’initiative, où il cherche à reprendre le contrôle des opérations sur le terrain et à imposer son propre rythme, en s’éloignant des efforts de désescalade régionaux », conclut-il.

Jeudi, la résistance avait revendiqué 72 opérations, au cours desquelles elle a attaqué 36 fois les tentatives de progressions ennemies dans les territoires libanais et pris pour cible 36 positions et colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupées.

Média de guerre a diffusé les images d’opérations réalisées le 30 mars dernier

Images des tirs de missiles en direction de la base Stella Maris à Haïfa. Elle a été réalisée par un combattant mutilé des bipeurs.

Images de l’opération visant le site Mishmar al-Karmel et la base navale de Haïfa

Source : Divers