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    Télévision iranienne : le cessez-le-feu est entré en vigueur à Beyrouth mais il n’a pas encore été exécuté au Sud-Liban. Cette question un point de désaccord et d’objection de la part de la délégation iranienne.

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      Fadlallah accuse les autorités libanaises de « prolonger l’agression » en refusant d’inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Manifestation à Beyrouth

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      Télévision iranienne : le cessez-le-feu est entré en vigueur à Beyrouth mais il n’a pas encore été exécuté au Sud-Liban. Cette question un point de désaccord et d’objection de la part de la délégation iranienne.

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      Un destroyer américain a tenté d’avancer depuis le port d’al-Fujairah aux EAU en direction du détroit d’Ormuz mais il a été stoppé après une menace de la délégation iranienne à Islamabad qu’il serait frappé en 30 minutes. (Fars News)

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