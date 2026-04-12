dimanche, 12/04/2026   
   Beyrouth 07:25
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Agence iranienne Tasnim: Fin des discussions entre les négociateurs iraniens et américains ; aucun accord conclu en raison des dépassements et des ambitions des États-Unis

      En Lien

      Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

      Iran : Fin des négociations avec les États-Unis sans accord en raison de leurs exigences excessives

      Agence Fars, citant une source proche de la délégation iranienne : Au cours des négociations, les États-Unis ont exigé ce qu’ils n’ont pu obtenir par la guerre

      Agence Fars, citant une source proche de la délégation iranienne : Au cours des négociations, les États-Unis ont exigé ce qu’ils n’ont pu obtenir par la guerre

      Sud-Liban: Agression israélienne contre la localité de Qana, plusieurs martyrs et blessés

      Sud-Liban: Agression israélienne contre la localité de Qana, plusieurs martyrs et blessés