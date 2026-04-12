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    New York Times, selon des responsables iraniens au fait des discussions : L’Iran a refusé de rouvrir le détroit d’Ormuz sans un accord final

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      Résistance islamique: Nous avons bombardé avec des missiles un rassemblement de l’armée de l’ennemi israélien dans la ville de Khiam, au sud du Liban

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      Résistance islamique: Nous avons ciblé avec des drones un rassemblement de soldats de l’ennemi israélien dans la colonie de Yir’on

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      Bloomberg, selon des données maritimes : Deux pétroliers font demi-tour après avoir été soudainement immobilisés alors qu’ils tentaient de traverser le détroit d’Ormuz

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