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    Qalibaf : Les USA ont compris notre logique et nos principes ; il est maintenant temps pour elle de décider si elle est capable ou non de gagner notre confiance

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      Qalibaf: Nous ne cesserons pas un seul instant d’œuvrer pour consolider les acquis des quarante jours de défense nationale des Iraniens.

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      Qalibaf : Les USA ont compris notre logique et nos principes ; il est maintenant temps pour elle de décider si elle est capable ou non de gagner notre confiance

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      Qalibaf : Avant le début des négociations, j’ai affirmé que nous possédions la bonne foi et la volonté nécessaires, mais que nous n’avions pas confiance en la partie adverse en raison des expériences des deux guerres précédentes

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