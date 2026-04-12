dimanche, 12/04/2026   
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    Correspondant d’Al-Manar : Lancement d’une salve nourrie de missiles en direction des territoires occupés ; les sirènes d’alerte retentissent à Sasa et Meron

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      Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche vers 15 :00 des tirs de roquettes sur des attroupements ennemis israéliens dans les localités de Debel, Rachaf, Beit Lif, Qawzah, et Bayyadah.

      Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche vers 15 :00 des tirs de roquettes sur des attroupements ennemis israéliens dans les localités de Debel, Rachaf, Beit Lif, Qawzah, et Bayyadah.

      La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche des tirs de salves de roquettes vers 15 :10 sur les colonies : Kiryat Shmona, Margaliot, Avivim, Yir’on.

      La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche des tirs de salves de roquettes vers 15 :10 sur les colonies : Kiryat Shmona, Margaliot, Avivim, Yir’on.

      Sud Liban et Békaa de l’ouest : Raids et pilonnages ennemis israéliens ces dernières heures sur Qana (5 martyrs) , Chehabiyeh, al-Haniyeh, Yohmor al-Chqif, Nabatiyeh Fawqa, Soujod, Machghara (1 martyr), Chaatiyeh, Bafley, Kfartibnite (une voiture), Yatar, Kafra, Rihane, Mansouri, Baraachite…

      Sud Liban et Békaa de l’ouest : Raids et pilonnages ennemis israéliens ces dernières heures sur Qana (5 martyrs) , Chehabiyeh, al-Haniyeh, Yohmor al-Chqif, Nabatiyeh Fawqa, Soujod, Machghara (1 martyr), Chaatiyeh, Bafley, Kfartibnite (une voiture), Yatar, Kafra, Rihane, Mansouri, Baraachite…