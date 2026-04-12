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Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué ce dimanche vers 15 :00 des tirs de roquettes sur des attroupements ennemis israéliens dans les localités de Debel, Rachaf, Beit Lif, Qawzah, et Bayyadah.
12-04-2026 16:29 PM
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