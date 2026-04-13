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Médias israéliens: Attaque aux missiles et aux drones sur Kiryat Shmona
13-04-2026 11:12 AM
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Les schémas de déploiement récents indiquent un retour des USA au repositionnement de leurs forces aériennes et navales, par le renforcement de la présence de groupes aéronavals en Méditerranée orientale et l’intensification des mouvements d’avions de ravitaillement et de transport militaire entre les bases européennes et les points focaux proches du théâtre d’opérations. (Al Jazeera)
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L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, demande la destitution du président Donald Trump pour « inaptitude à exercer ses fonctions », le décrivant comme « manifestement instable mentalement ».
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Wall Street Journal : la porte de négociations entre les USA et l’Iran est encore ouverte (Sources régionales)
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