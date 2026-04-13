lundi, 13/04/2026   
   Beyrouth 17:00
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Ministre turc des Affaires étrangères : Initialement, il était entendu que l’accord de cessez-le-feu incluait le Liban, mais Netanyahou a entravé le processus comme à son habitude, et les USA ont gardé le silence

      En Lien

      Ministre turc des Affaires étrangères : Initialement, il était entendu que l’accord de cessez-le-feu incluait le Liban, mais Netanyahou a entravé le processus comme à son habitude, et les USA ont gardé le silence

      Ministre turc des Affaires étrangères : Initialement, il était entendu que l’accord de cessez-le-feu incluait le Liban, mais Netanyahou a entravé le processus comme à son habitude, et les USA ont gardé le silence

      Ministre turc des Affaires étrangères : Ce que traverse le Liban fait partie des politiques expansionnistes d’Israël, et la crise pourrait s’y transformer en un conflit régional

      Ministre turc des Affaires étrangères : Ce que traverse le Liban fait partie des politiques expansionnistes d’Israël, et la crise pourrait s’y transformer en un conflit régional

      Les schémas de déploiement récents indiquent un retour des USA au repositionnement de leurs forces aériennes et navales, par le renforcement de la présence de groupes aéronavals en Méditerranée orientale et l’intensification des mouvements d’avions de ravitaillement et de transport militaire entre les bases européennes et les points focaux proches du théâtre d’opérations. (Al Jazeera)

      Les schémas de déploiement récents indiquent un retour des USA au repositionnement de leurs forces aériennes et navales, par le renforcement de la présence de groupes aéronavals en Méditerranée orientale et l’intensification des mouvements d’avions de ravitaillement et de transport militaire entre les bases européennes et les points focaux proches du théâtre d’opérations. (Al Jazeera)