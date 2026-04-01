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Cheikh Qassem : Il est vrai que la pression qui pèse sur la résistance est grande, mais la responsabilité est immense, et la confiance des martyrs et le sang des martyrs sont un fardeau qui repose sur nos épaules.
13-04-2026 21:25 PM
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