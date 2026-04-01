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    Cheikh Qassem : Il est vrai que la pression qui pèse sur la résistance est grande, mais la responsabilité est immense, et la confiance des martyrs et le sang des martyrs sont un fardeau qui repose sur nos épaules.

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      Porte-parole des Gardiens de la révolution iranienne : Nos capacités secrètes surprendront l’ennemi si la guerre se poursuit

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      Smotrich : Le chancelier allemand devrait s’incliner et présenter mille excuses au nom de l’Allemagne.

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      Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’adresse au chancelier allemand : « L’époque où les Allemands dictaient aux Juifs où ils devaient vivre est révolue et ne reviendra pas. »

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