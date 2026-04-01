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    Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’adresse au chancelier allemand : « L’époque où les Allemands dictaient aux Juifs où ils devaient vivre est révolue et ne reviendra pas. »

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      Smotrich : Le chancelier allemand devrait s’incliner et présenter mille excuses au nom de l’Allemagne.

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      Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s’adresse au chancelier allemand : « L’époque où les Allemands dictaient aux Juifs où ils devaient vivre est révolue et ne reviendra pas. »

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