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    Correspondant d’Al-Manar : 3 raids israéliens contre la localité de Sohmor, dans la Békaa ouest

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      Haaretz citant des sources : L’ambassadeur d’Israël à Washington a reçu pour instruction de ne pas accepter de cessez-le-feu dans les négociations avec le Liban. Netanyahu perçoit les négociations avec le Liban comme une occasion de gagner du temps sans mettre fin à la guerre.

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      Ports contre ports : qui assiège qui dans le détroit d’Ormuz ?

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      L’Iran réclame des indemnisations à 5 pays régionaux: Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et Jordanie- pour leur participation à la guerre israélo-US

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