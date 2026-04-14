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    Ministère chinois des Affaires étrangères : L’initiative des cinq points proposée avec le Pakistan pourrait servir de boussole aux efforts visant à restaurer la paix au Moyen-Orient

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      Radio de l’armée d’occupation israélienne: 10 soldats du 101e bataillon de parachutistes ont été blessés durant la nuit lors de combats directs avec des membres du Hezbollah au Sud-Liban

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      Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères : Le cessez-le-feu entre l’Iran et les USA doit perdurer, et l’accent est mis actuellement sur sa consolidation

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      Correspondant d’Al-Manar : L’aviation de guerre ennemie a lancé un raid ciblant la localité de Braachit, et des bombardements d’artillerie ennemis visent les localités de Kafra et Yater

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